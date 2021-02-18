قرارات وزير التربية والتعليم اليوم عن امتحانات النقل | الإعدادية والثانوية

تصدرت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم عن امتحانات الطلاب، محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الأسئلة التي تدور في ذهن أولياء الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 فبراير، عقب الانتهاء من أجازة نصف العام، والتي تدور عبر السوشيال ميديا، في مؤتمر عقده مساء اليوم.

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، العديد من القرارات التي تتعلق بعملية الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

آلية امتحانات سنوات النقل لجميع المراحل التعليمية

أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات سنوات النقل، ستكون عبارة عن ورقة واحدة تضم كل مادة 4 أو 5 أسئلة، وهي عبارة عن اختيار من متعدد، حيث سيكون الامتحان 50% وباقي الـ50% ستكون على الامتحانات الشهرية بالفصل الدراسي الثاني.





وأشار إلى أن الطالب سيحتاج إلى 50% لينتقل للعام التالي، وأما فيما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيكون إلكترونيا لكل الفئات ممن تسلموا التابلت والباقي بالمدرسة.

آلية امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

وأما فيما يتعلق بآلية امتحانات الشهادة الإعدادية، فقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دارت مناقشات عديدة بشأن الشهادة الإعدادية، تم الاتفاق على الشكل النهائي للامتحان، حيث تقرر عقد امتحان موحّد متعدد التخصصات للطالب يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومَن يجتازه يكون قد تم تقييمه في الفصل الدراسي الأول ولا تتم إضافته للمجموع النهائي.

كيفية امتحانات طلاب التعليم الجديد

وخلال الاجتماع الذي عقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، أوضح أن أنه لن يتم عقد امتحانات بالنسبة لطلاب نظام التعليم الجديد، ولن يذهبوا للمدارس حمايةً لهم من فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامتهم، حيث تمت الموافقة علي آلية الامتحانات من لجنة أزمة كورونا.

نظام امتحانات الثانوية العامة

من جانبه، كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، حيث قال:" إن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، مختلف عن السنوات الماضية، وسيتم الإعلان عن الجداول قبل نهاية شهر فبراير الجاري 2021.





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وبعد معرفة قرارات وزير التربية والتعليم اليوم عن امتحانات الطلاب، أكد شوقي، على أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني (تجريبي) للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل، ويشمل النظام الطلاب الراسبين والذين يدرسون من المنازل.