تصدر موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، حيث يحظى موقع الوزارة باهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تنطلق عقب العودة من أجازة نصف العام، التي من المفترض أن تنتهى يوم 26 فبراير الجارى، بعد أن تم تأجيلها أسبوع، بعد أن كان أخر يوم فيها يوم 20 فبراير.





موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي





يمكن للطالب في مختلف المراحل التعليمية الذي يريد معرفة الكود السري الخاص به، يستطيع الدخول عبر الرابط التالي: http://studea.emis ، وبعد الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الأكواد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يقوم الطالب بإدخال المعلومات التالية: الرقم القومي، الاسم رباعي، المحافظة، النوع سواء "ذكر – أنثى"، ثم بعد ذلك الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر كافة البيانات التي يريدها الطالب ويعرف من خلالها الكود السري.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، ويشار إلى أن الوزارة قررت استكمال الدراسة عن طريق "التعليم عن بعد" بداية من 2 يناير الماضي، نظرَا للحالة الصحية التي تمر بها مصر بعد ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

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منصات تعليمية إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم

اطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الالكترونية لمساعدة الطلاب في استكمال دراستهم ومتابعة المناهج الدراسية، وتلقى دروسهم، وأداء الامتحان التجريبي، ومتابعة الأبحاث، والحصول على الأكواد السريى، وغيرها من الخدمات التي تهم الطلاب، وأبرز تلك المنصات: ذاكر، حصص، بنك المعرفة المصري، وغيرها من المنصات، تسهيلا على الطلاب، وتخفيف الأعباء عليهم، وحفاظًا على أرواحهم، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي بدأت في 2020.