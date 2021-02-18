رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:23 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نعمات مدحت
طباعة
تصدر موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، حيث يحظى موقع الوزارة باهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، مع قرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تنطلق عقب العودة من أجازة نصف العام، التي من المفترض أن تنتهى يوم 26 فبراير الجارى، بعد أن تم تأجيلها أسبوع، بعد أن كان أخر يوم فيها يوم 20 فبراير.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي


يمكن للطالب في مختلف المراحل التعليمية الذي يريد معرفة الكود السري الخاص به، يستطيع الدخول عبر الرابط التالي: http://studea.emis، وبعد الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الأكواد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يقوم الطالب بإدخال المعلومات التالية: الرقم القومي، الاسم رباعي، المحافظة، النوع سواء "ذكر – أنثى"، ثم بعد ذلك الضغط على زر استعلام، وبعدها سيظهر كافة البيانات التي يريدها الطالب ويعرف من خلالها الكود السري.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس المقبل، ويشار إلى أن الوزارة قررت استكمال الدراسة عن طريق "التعليم عن بعد" بداية من 2 يناير الماضي، نظرَا للحالة الصحية التي تمر بها مصر بعد ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد. 
اقرأ ايضا:

منصات تعليمية إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم

اطلقت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الالكترونية لمساعدة الطلاب في استكمال دراستهم ومتابعة المناهج الدراسية، وتلقى دروسهم، وأداء الامتحان التجريبي، ومتابعة الأبحاث، والحصول على الأكواد السريى، وغيرها من الخدمات التي تهم الطلاب، وأبرز تلك المنصات: ذاكر، حصص، بنك المعرفة المصري، وغيرها من المنصات، تسهيلا على الطلاب، وتخفيف الأعباء عليهم، وحفاظًا على أرواحهم، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي بدأت في 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

الصور

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني

تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثانية

استخدم في الحروب وأشهر أنواعه «الأهلي».. حكايات مجهولة عن الحمار