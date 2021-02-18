رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كلام نهائي.. عقد امتحان الشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:33 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي،
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كانت هناك مناقشات عدة حول الشهادة الإعدادية، وكان هناك سيناريوهان إما عقد أو تأجيل الامتحانات كما أعلنا في وقت سابق، ليضطر الطالب للنزول إلى اللجان 6 أيام أي قرابة 1.5 طالب وهذا حل يمثل خطورة عليهم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الشكل النهائي للامتحان.

أضاف شوقي أنه تقرر عقد امتحان موحّد متعدد التخصصات للطالب يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومَن يجتازه يكون قد تم تقييمه في الفصل الدراسي الأول ولا تتم إضافته للمجموع النهائي.

ولفت وزير التعليم إلى أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا ويجنّبنا حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيو وليس الترم الأول، مؤكدًا أن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن يجب أن يتم اجتيازه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دفعة من لقاحات كورونا من «جافي» نهاية الشهر.. وتوقعات بوصول شحنة من «سينوفارم» غدًا

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الصور

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف عن طقس الأسبوع المقبل

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «نخلة الهيش» للراحل إيهاب الورداني

تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب للمرة الثانية

استخدم في الحروب وأشهر أنواعه «الأهلي».. حكايات مجهولة عن الحمار

روبير الفارس: اقرأوا عن الأقباط قبل أن تكتبوا عنهم