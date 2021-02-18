كلام نهائي.. عقد امتحان الشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كانت هناك مناقشات عدة حول الشهادة الإعدادية، وكان هناك سيناريوهان إما عقد أو تأجيل الامتحانات كما أعلنا في وقت سابق، ليضطر الطالب للنزول إلى اللجان 6 أيام أي قرابة 1.5 طالب وهذا حل يمثل خطورة عليهم، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الشكل النهائي للامتحان.أضاف شوقي أنه تقرر عقد امتحان موحّد متعدد التخصصات للطالب يوم 7 مارس في جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومَن يجتازه يكون قد تم تقييمه في الفصل الدراسي الأول ولا تتم إضافته للمجموع النهائي.ولفت وزير التعليم إلى أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا ويجنّبنا حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيو وليس الترم الأول، مؤكدًا أن امتحان الفصل الدراسي الأول بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية لا يضاف إلى المجموع، لكن يجب أن يتم اجتيازه.