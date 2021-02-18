الأنبا أرسانى يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية هولندا

عقد مجمع كهنة إيبارشية هولندا، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري بدير السيدة العذراء والأمير تواضروس المشرقي بشرق هولندا بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.و‎بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي تولى خدمته نيافة الأنبا أرساني، وعقب انتهائه استعرض نيافته عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة في نواحي الرعاية والخدمة وألقى كلمة بعنوان "ذبائح العهد القديم وعلاقتها بذبيحة الصليب".وجرت صلوات القداس والاجتماع الذي تلاها وسط إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.