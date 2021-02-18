أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف عن طقس الأسبوع المقبل

شهدت مصر على مدار الأيام الماضية، برودة شديدة في الجو، صاحبها أمطار غزيرة ومتوسطة على مختلف المحافظات، وبعضها صاحبه سقوط ثلوج بشكل ملحوظ، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تصدر تعليماتها للمواطنين محذرة إياهم من القيادة بسرعة جنونية، أو تخفيف الملابس في هذا التوقيت، وكشفت على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا الجمعة سيشهد أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "اسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية"، على فترات متقطعة، كما يشهد الجو غدا نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس السبت سيشهد استقرار ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث تزداد درجات الحرارة قليلا بشكل ملحوظ كما تقل الظواهر الجوية وشدة البرودة، أما طقس الأحد سيشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس الاثنين المقبل سيشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة 40 % تقريبا، فيما يشهد طقس الثلاثاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40 % تقريبا، مؤكدة أن الرياح ستكون نشطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الأربعاء سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء.