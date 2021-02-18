تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 03:55 م
أسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021، بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الماضي الموافق 14 من شهر فبراير الجارى في مؤتمر برئاسة الدكتور طارق الجمل وزير التربية والتعليم2021.
1 - امتحانات الصف الرابع الابتدائى سيتم إجراؤها فى يوم 3 من شهر مارس المقبل.
2 - امتحان الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس ٢٠٢١.
3 - امتحان الصف السادس الابتدائي في اليوم الموافق 2 مارس.
4 - امتحان الصف الأول الإعدادي 3 مارس.
5 - امتحان الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس ٢٠٢١.
ومن المقرر أن تكون نهاية الامتحانات للصفوف المذكورة في 4 مارس ٢٠٢١.
ويتضمن امتحان هذه الورقة التجميعية سؤال أو سؤالين في كل مادة من المواد الدراسية، وهو ما يسمى امتحان متعدد التخصصات، وسوف يتم أداء الامتحانات التي لا يتم احتساب درجتها في المجموع، في نهاية العام الدراسي الحالي.
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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021ومن المقرر أن تكون امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية كالتالي:-
1 - امتحانات الصف الرابع الابتدائى سيتم إجراؤها فى يوم 3 من شهر مارس المقبل.
2 - امتحان الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس ٢٠٢١.
3 - امتحان الصف السادس الابتدائي في اليوم الموافق 2 مارس.
4 - امتحان الصف الأول الإعدادي 3 مارس.
5 - امتحان الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس ٢٠٢١.
ومن المقرر أن تكون نهاية الامتحانات للصفوف المذكورة في 4 مارس ٢٠٢١.
طريقة الامتحان وشكل ورقة الامتحانالصفوف من الرابع في المرحلة الابتدائية، وحتى الصف الثاني في المرحلة الإعدادية، سوف يكون امتحانات في شكل تجميعي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للصفوف السابق ذكرها، بما فيهم الصف الأول الإعدادي سوف تكون في شكل امتحان مجمع في نفس الورقة لكافة المواد الدراسية والمناهج الخاصة بالترم الأول.
ويتضمن امتحان هذه الورقة التجميعية سؤال أو سؤالين في كل مادة من المواد الدراسية، وهو ما يسمى امتحان متعدد التخصصات، وسوف يتم أداء الامتحانات التي لا يتم احتساب درجتها في المجموع، في نهاية العام الدراسي الحالي.
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