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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:55 م
امتحانات
امتحانات
أسماء منصور
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يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021، بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد الامتحانات لجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الماضي الموافق 14 من شهر فبراير الجارى في مؤتمر برئاسة الدكتور طارق الجمل وزير التربية والتعليم2021.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

ومن المقرر أن تكون امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية كالتالي:-

1 - امتحانات الصف الرابع الابتدائى سيتم إجراؤها فى يوم 3 من شهر مارس المقبل.
2 - امتحان الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس ٢٠٢١.
3 - امتحان الصف السادس الابتدائي في اليوم الموافق 2 مارس.
4 - امتحان الصف الأول الإعدادي 3 مارس.
5 - امتحان الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس ٢٠٢١.

ومن المقرر أن تكون نهاية الامتحانات للصفوف المذكورة في 4 مارس ٢٠٢١.

طريقة الامتحان وشكل ورقة الامتحان

الصفوف من الرابع في المرحلة الابتدائية، وحتى الصف الثاني في المرحلة الإعدادية، سوف يكون امتحانات في شكل تجميعي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للصفوف السابق ذكرها، بما فيهم الصف الأول الإعدادي سوف تكون في شكل امتحان مجمع في نفس الورقة لكافة المواد الدراسية والمناهج الخاصة بالترم الأول.

ويتضمن امتحان هذه الورقة التجميعية سؤال أو سؤالين في كل مادة من المواد الدراسية، وهو ما يسمى امتحان متعدد التخصصات، وسوف يتم أداء الامتحانات التي لا يتم احتساب درجتها في المجموع، في نهاية العام الدراسي الحالي.

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تمتحانات المواد الغير مضافة للمجموع

وحيثما يتسائل البعض عن مصير المواد الغير مضافة للمجموع فقد تم تأجيل امتحان المواد الغير مضافة للمجموع الى نهاية العام هذا العام 2020- 2021، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد وامتثالا لإجراءات مكافحة العدوى، حيث ينبغي تقليل حضور الطلاب قدر الإمكان.

تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021

بإمكان الطلاب تحميل نماذج الصف الأول الإعدادي الموحدة الفصل الدراسي الأول 2021 من موقع وزارة التربية واالتعلين عبر الراب التالي:- (http:www.moe.gov.egarPagesPageNotFoundError.aspx?requestUrl=http:www.moe.gov.eg).

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