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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:24 م
امتحانات
امتحانات
شيماء حسين
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مع اقتراب انطلاق ماراثون الامتحانات يسارع الكثير من الطلاب بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، التي احتلت مؤخرًا المنصات الإلكتروني عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 28 فبراير الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نماذج الامتحانات المماثلة للامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الابتدائية.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضعت الوزارة نماذج الامتحانات محاكية تماما للامتحانات النهائية على الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )، لقياس مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية في ظل النظام التعليمي الذي اتبعته الوزراة لاستمرار العملية التعليمية في ظل فيروس كورونا وهو التعليم عن بعد باستخدام المنصات الإلكتروني لتوصيل المعلومات الدراسية إلى الطلاب.

رابط تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن الوضع الراهن الذي يمر به البلاد يستلزم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المواد للصف الدراسي الواحد في يوم فقط خوفا من خطر تفشي العدوى وسط إجراءات احترازية صارمة من الإلتزام بارتداء الكمامة الواقعة للوجه وتعقيم لجان الامتحانات و استخدام الكحول في تعقيم اليدين و جهاز قياس درجات الحرارة قبل دخول الامتحانات لتفادي انتقال العدوى حيث تبدأ الامتحانات في 28 فبراير الجاري وتنتهى في 9 مارس المقبل.

تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام

أجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية إلى نهاية العام الحالي 2020 _ 2021 ويمكنهم تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية من موقع الوزارة الرسمي مثل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021 المحاكية تمامًا الامتحانات النهائية حتى لا يتأثر الطلاب عند مواجهة الامتحانات النهائية.

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