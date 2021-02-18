«بيج رامي» في ضيافة نادي «إيرو سبورت»

استضاف نادي "إيرو سبورت" فرع ستار، التابع للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، البطل المصري ممدوح السبيعي، بطل مستر أوليمبيا لكمال الأجسام والشهير بـ"بيج رامي"، للقيام بجولة داخل النادي يلتقي فيها عدد من الأعضاء وأسرهم وعدد من لاعبي الفرق الرياضية بالنادي من مختلف الألعاب والأعمار السنية.وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن زيارة البطل المصري بيج رامي لمقر نادي إيرو سبورت تأتي في إطار تشجيع النشء من صغار اللاعبين بالنادي واتخاذ الأبطال الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا مثل البطل المصري "بيج رامي"، قدوة ومثل أعلى في ممارسة الرياضة، ومن أجل التعرف على البطل المصري عن قرب وتحفيز براعم الرياضيين بالنادي للالتزام بالممارسات الرياضية السليمة بدنيا وفنيا وروحيا والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في مسيرتهم الرياضية، من أجل تحقيق طموحاتهم وتمثيل ناديهم ووطنهم في المحافل الرياضية الدولية، خاصة وأن نادي إيرو سبورت بفرعيه يمتلك من التجهيزات الرياضية والفنية والبنية التحتية من ملاعب وصالات تدريب ولياقة بدنية ومعدات رياضية على أعلى مستوى، ما يجعله يتبوأ مكانته بين الأندية الرياضية الكبرى في مصر.