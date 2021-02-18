تظاهرات أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجا على التوغل التركي

تظاهر العشرات أمام السفارة التركية في بغداد اليوم الخميس، احتجاجا على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في مناطق إقليم كردستان.وانتشرت قوات حفظ القانون منذ صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي مازال مركزا لإصدار التأشيرات.وأكدت وسائل إعلام محلية، أن العشرات من المدنيين بدأوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركي شمالي البلاد.