ذا ميرور البريطانية تشيد بمشروع أول قطار كهربائى فى مصر

أشادت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، بمشروع أول قطار كهربائي فائق السرعة فى مصر "العين السخنة - العلمين"، والذي تستعد مصر لتنفيذه، وهو الأول من نوعه في البلاد، حيث يوفر طريقا مباشرا بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تتخذ خطوة نحو شبكة قطارات عالية السرعة، بطول 1000 كم على مستوى الجمهورية ليربط شرق مصر بالساحل الشمالي، حيث سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي (على ساحل البحر الأبيض المتوسط)، مرورا ب"العاصمة الإدارية الجديدة" التي يتم بناؤها في الصحراء المصرية.ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن المرحلة الأولى من الرحلة بين المدينتين المصريتين في منظومة القطار الكهربائي السريع، تمثل استثمارًا بنحو 3 مليارات دولار (حوالي 2.1 مليار جنيه إسترليني)، وستكون قابلة للتشغيل لنقل البضائع وكذلك الركاب، لافتة إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها عامين.وجاء المشروع بعد أن وقعت شركتا "أوراسكوم" للإنشاءات والمقاولون العرب المصرية، بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، في يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المصرية للأنفاق لتصميم وبناء أول نظام سكك حديدية فائق السرعة.ونقلت "ذا ميرور" عن جو كايسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنز إيه جي"، قوله في بيان: "نتشرف ونفخر بتوسيع شراكتنا الموثوقة مع مصر، من خلال بناء نظام سكة حديد عالي الكفاءة للبلاد".وأضاف كايسر: "سندعم الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة"، مشيرا إلى أن شركته ستقوم ببناء القطارات والبنية التحتية لشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إدارة صيانة الشبكة بمجرد تشغيل الخدمات.