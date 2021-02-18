اكتشاف مقبرة جماعية في مناطق سيطرة المليشيات التركية بحلب

عثرت فرق الدفاع المدني السوري، الأربعاء، على مقبرة جماعية تضم جثث مجهولة الهوية في ريف حلب الشرقي، تابعة لمناطق تسيطر عليها المليشيات التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفرق تمكنت من انتشال 7 جثت، وذلك أثناء العمل بإزالة أنقاض في منطقة طريق السد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال جثث أخرى من الموقع ذاته.وأشار المرصد السوري إلى أنه رصد في 28 أكتوبر الماضي العثور في مدينة إعزاز شمالي حلب، على جثة مدفونة قرب حاجز الشط التابع للشرطة العسكرية في المدينة، وعند البحث تبين وجود 6 جثث أخرى في ذات المكان، ما يرجح وجود مقبرة جماعية لأشخاص جرى تصفيتهم إبان تواجد تنظيم داعش في المنطقة.