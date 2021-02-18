أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 18-2-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18-2-2021

سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)







سعر جرام الذهب عيار 21

فيما استمر سعر جرام الذهب عيار 21، في الهبوط بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل الآن 784 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.



سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيها)



وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 6288 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي.



سعر أوقية الذهب عيار 24



وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26910 جنيهًا، وتزِن الأوقية 30 جرامًا من العيار 24.



سعر كيلو الذهب عيار 24



سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.





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جدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.