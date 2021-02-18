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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 18-2-2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:39 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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ينشر لكم موقع «الدستور» أسعار الذهب في مصر، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالاسوق المحلية المصرية خلال التداولات الصباحية اليوم الخميس 18-2-2021.

محليًا، سجل سعر الذهب بالأسواق المحلية المصرية انخفاض بنحو 4 جنيهات، حيث جاء عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بسعر 783 جنيها، غير شاملة المصنعيه بمحال الذهب ولدى الصاغة.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بنحو 7.29 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.41%، ليسجل سعر الأوقية 1787.18دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18-2-2021


سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (896 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، هبوطا خلال التعاملات اليومية، ليسجل 896 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.


سعر جرام الذهب عيار 18 (677 جنيهًا)

فيما تراجع وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 677 جنيهًا ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر جرام الذهب عيار 21


فيما استمر سعر جرام الذهب عيار 21، في الهبوط بشكل ملحوظ في بداية التعاملات ليسجل الآن 784 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيها)

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 6288 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26910 جنيهًا، وتزِن الأوقية 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 897 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

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أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

جدير بالذكر أن أسعار الذهب تشهد تغيرا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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