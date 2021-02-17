أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقه 18

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 18





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ويدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي كوميدي عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذي اخترع روبوتتين هما ( لذيذ وزومبا) اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.



يشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 18 الفنان جمال هشام، والفنان عمرو وهبة، والفنانة ليلي أحمد زاهر، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة شيماء سيف، كأبطال ثابتين في الحلقات اليومية بينما يظهر مجموعة هائلة من نجوم الفن كضيوف شرف أثناء الحلقات مثل الفنانة هنادي مهنا وعارفه عبد الرسول ومحمد أسامة وغيرهم من نجوم الكوميديا. ويدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي كوميدي عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذي اخترع روبوتتين هما ( لذيذ وزومبا) اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.يشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 18 الفنان جمال هشام، والفنان عمرو وهبة، والفنانة ليلي أحمد زاهر، والفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة شيماء سيف، كأبطال ثابتين في الحلقات اليومية بينما يظهر مجموعة هائلة من نجوم الفن كضيوف شرف أثناء الحلقات مثل الفنانة هنادي مهنا وعارفه عبد الرسول ومحمد أسامة وغيرهم من نجوم الكوميديا.

حقق مسلسل في بيتنا روبوت ردود فعل إيجابية للغاية متصدرا البحث على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب نجاح أحداثه الكوميدية خاصة بعد عرض حلقته الـ 18 التي عرضت مؤخرا.وشهدت الحلقة محاولة يوسف بحثه على طرق لإنقاذ شركته، فيذهب إلى البنك معه زوجته سارة والروبوت زومبا ولذيذ، حتى يمكنه البحث عن القرض، إلا أنه يقابل العديد من العواقب والمشاكل المختلفة، ليقابل عملية سطو علي البنك أيضا.وتنتهي الحلقة بمحاولة أخذ سارة كارهينة إلا أن أصدقاءها يساعدونها وبالفعل تأتي الشرطة وتقبض على العصابة فورا وتنتهي الحلقة على هذا الشكل.ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة CBC من السبت إلى الأربعاء، أول عرض لمسلسل في بيتنا روبوت الساعة 8 مساء، وإعادة مسلسل في بيتنا روبوت الساعه 2:30 صباحا، 12 ظهرا، قناة cbc دراما 12 مساء ويعاد مسلسل في بيتنا روبوت الساعه 5 صباحا، ويعرض أيضا مسلسل في بيتنا روبوت (2 ظهرا).