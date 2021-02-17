موعد مسلسل لؤلؤ على قناة mbc العراق

توقعات وآراء السوشيال ميديا بمسلسل لؤلؤ

ولم يتوقع أبطال مسلسل لؤلؤ هذا الكم من النجاح المفاجئ لهم حيث تم تأكيد تلك النجاح عبر لقاءتهم العديدة عبر التلفاز والصحف أيضا، من ناحية أخرى، وأيضا عبرت الكثير من السيدات عبر مواقع التواصل المختلفة والمتنوعة، باللوك الذي خرجت به الفنانة مى عمر عبر حلقات المسلسل، والملابس البراند التي ترتديها، وأسطول السيارات التي تمتلكه، مشيدين باختيارها للألوان، وكذلك البودي جارد، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي مع انبهارهم بالمسلسل وتفاعلهم الكبير معه إلا أنهم علقوا أو سخروا من بعض أغنياته التي تقوم بها لؤلؤ خلال حلقات المسلسل ومن حضور الجمهور الكبير حيث أنه لا يحضر مثل هذا الجمهور الكبير حتى حلقات كبار المطربين في مصر.



أبطال مسلسل لؤلؤ



ويأتي مسلسل لؤلؤ مسلسل من إخراج محمد عبد السلام، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما حول فتاة تدعى سنية (لؤلؤ)، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، ولكنها تمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.





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وتأتي ابطال المسلسل كالاتي: - (مي عمر: (لؤلؤ) - أحمد زاهر: (طارق) - نجلاء بدر: (نهال) - نرمين الفقي - إدوارد - محمد الشرنوبي - هيدي كرم - أشرف زكي - عماد زيادة - سلوى عثمان - هدير عبد الناصر - حمدي هيكل - جوري بكر - محمد غنيم - أحمد عبد الله محمود - أحلام الجريتلي - ملك أحمد زاهر - محمد مهران - أحمد ماجد - لمياء الأمير - مراجع).



موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق



وفي خلال السطور القادمة نعرض عليكم موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق، والذي يعرض في تمام الساعة 4 عصرَا، ويعاد في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام 8 صباحا.

تنشر "الدستور" لكم موعد مسلسل لؤلؤ على mbc العراق، في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الأربعاء 17-2-2021، تزامنا مع تحقيق المسلسل نسبة عالية من المشاهدة فور عرضه وتفاعل الكثير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل الفني، وتداولوا العديد من حلقاته عبر منصاتهم وصفحاتهم الشخصية.