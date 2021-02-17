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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قصة مسلسل بين السما والأرض بطولة يسرى اللوزي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:06 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
حسين الجندي
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ضمن الأعمال التي تعرض في السباق الرمضاني المقبل هناك مسلسل بين السما والأرض بطولة الفنانة يسرا اللوزي والذي تصدرت به التريند وذلك قبل أن يعرض وهو ما ينذر أننا أمام مسلسل سوف يلقي نجاحا كبيرا فور عرضه في رمضان 2021.

قصة مسلسل بين السما والأرض بطولة يسرى اللوزي


وتصدرت يسرا اللوزى، اليوم الأربعاء وامس الثلاثاء، مؤشرات البحث على جوجل، لتصبح الأكثر رواجا من جانب متابعيها ومتابعي الأعمال الدرامية المقبلة وخاصة بعد أن أعلنت مؤخرا بدء تصوير المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، إضافة كونه المأخوذ من قصة الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ والتي تحمل الاسم.

تفاصيل مسلسل بين السما والأرض 


وجاءت قصة مسلسل بين السما والأرض بطولة يسرى اللوزي في الاكثر بحثا وذلك بعد أن أعلنت أنها بدأت تصوير مشاهد المسلسل الجديد، والذي تدور أغلب أحداثه داخل لوكيشن على شكل "أسانسير" باستديوهات عويجة، بالقرب من بوابات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتستمر فى هذا اللوكيشن الأساسي للمسلسل لمدة 15 يوما حتى الانتهاء من تصوير أخر مشهد.


ومسلسل بين السما والارض يعد رغم حجم حلقاته القصيرة إلا أنه ضمن الانتاجات الضخمة التي تدفع بها شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي في رمضان 2021 بينما يواصل صناع مسلسل "بين السماء والأرض" تحضيرات تصوير العمل الذى يكتبه المؤلف والسيناريست اسلام حافظ وإخراج ماندو العدل الذي انتهي تماما من معاينة أماكن التصوير إضافة إلى الانتهاء من التعاقدات الكاملة مع الفنانين المشاركين فى البطولة، والاستقرار على معظم الأدوار الرئيسية فى العمل.

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ومسلسل بين السما والأرض بطولة كل من الفنانين هاني سلامة والنجم القدير أحمد بدير، وسوسن بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسبوعين المقبلين.

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