يسرا اللوزي.. حديث مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

ما هي صور يسرا اللوزي

أعمال يسرا اللوزي الجديد

وعلى صعيد آخر، تواصل النجمة يسرا اللوزي تصويرها لمشاهدها في مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم مع النجم هاني سلامة.يعرض المسلسل عبر 15 حلقة وهو عمل معالج عن رائعة نجيب محفوظ بين السما والأرض.





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وتشارك يسرا حاليا في تصوير مشاهد ديكور الاسانسير الشهير وتستمر فيه لمدة تقارب الأسبوعين والعمل من بطولة سوسن بدر وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ ومن غخراج محمد جمال العدل ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.











نكشف خلال هذا التقرير أسباب انتشار صور يسرا اللوزي الجديدة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق عليها ومشاركتها بكثافة واحتلال النجمة الجميلة صدارة محركات البحث خلال الساعات الماضية وانتشار مجموعة كبيرة من التقارير والأخبار عنها بالتوازي مع تصويرها مسلسلا جديدا لرمضان القادم مع النجم هاني سلامة.أثارت صور النجمة يسرا اللوزي الجديدة مؤخرا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور صور لوجها زائدا قليلا ولكن في الوقت نفسه ظهرت في صورة عكست جمالها المعروف منذ خروجها على الساحة الفنية قبل عدة سنوات، وظهرت يسرا في الصور بوجه مملتئ قليلا وبمكياج خفيف، لكن البعض استغل اسلوبه في التهكم والتنمر على وزنها الزائد والتي ظهرت به مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الثانية والأربعين وكان الوزن الزائد حديث المهرجان لكنها خرجت بكل ثقة وعبرت عن أن ذلك بعد فترة الحمل والولادة وهو طبيعي للكثير من السيدات وليس به عيب على الغطلاق ولكن البعض يريد أن ينتقد ويتهكم لمجرد التهكم.