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رسالة قاسية من يسرا اللوزى بعد التنمر على طفلتها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
ياسمين محمود
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"فخورة بكونى والدة طفلة صماء".. رسالة وجهتها الفنانة يسرا اللوزي لأحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" بعد التنمر على ابنتها، ووصفها بـ"أم الطرشة"، وذلك عقب حلقتها فى برنامج "معكم" على قناة CBC مع الإعلامية منى الشاذلى.

وكانت نشرت "اللوزي" صورا لها من كواليس حلقتها من البرنامج وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة (حادى بادى) والدكتور سامح يسرى من (هيئة إنقاذ الطفولة) بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة".

وبمجرد نشر "اللوزي" الصور تفاجأت، بتعليق أحد المتابعين قائلًا: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه في رسالة قاسية "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح".

وأضافت: "أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

وتابعت يسرا: "ثالثا.. البنت الصماء دى هى اللى ألهمتنى إنى أتكلم فى البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللى على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع، إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع (المريض للأسف)".

واختتمت في رسالة لمتاعبها قائلة: "فالبتالى الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرا".

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