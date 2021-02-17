رضوى الشربيني تتصدر ترند جوجل.. وجمهورها: «نتمنى شفاء عاجلا»

رضوى الشربيني



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وعبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم داعيين بالشفاء لرضوى وأسرتها، وجاءت التعليقات كلها داعية بالشفاء العاجل لأسرة رضوى فيما علقت بسمةأمل جميل وكتبت"ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب"وفي نفس السياق علقت عزة الشاذلي وكتبت"أسال الرحمن الرحيم رب العرش العظيم ان يشفيهم ويشفي كل مريض ويعفوعنهم ويرد لهم صحته والعافيو والصبر بإذن الله تعالى"، وعلقت فادية أبوشادي وكتبت"ربنا يشفيهم جميعا هم وكل المرضى اجمعين دعاء من القلبواللهم ارفع البلاء والوباء وسييء الاسقام عنا وعنهم وعن الخلق اجمعين".



تصدر اسم الإعلاميةقائمة الأكثر بحثًا في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك عقب تدهور الحالة الصحية لوالدتها والتي أصيب في الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد، كما أن والدة رضوى عانت من نقص حاد بالأوكسجين.وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة دعم، داعميين من خلالها الإعلامية المصرية رضوى الشربيني والتي أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وقالت "رضوى" إنها شعرت منذ أيام قليلة ببعض الإعياء، ثم اشتدت عليها الأعراض وتطورت الى حرارة وسعال في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أنها عزلت نفسها عن بناتها وأسرتها، وأجرت المسحة التي أثبتت إيجابية إصابتها.كما أصيبت والدة رضوى وشقيقها أيضًا وأكدت الإعلامية أنها ملتزمة بالعلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية، ومن لحظة ثبوت حالتها بدأت في تعاطي البروتوكول بالكامل وفق تعليمات الأطباء الصارمة، وتفاعل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة رضوى وعائلتها داعيين لهم بالشفاء العاجل.