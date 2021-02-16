إصابة رضوى الشربينى وأسرتها بكورونا.. ونقل والدتها للعناية المركزة

أعلن الإعلامي خيري رمضان، إصابة الإعلامية رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا.وقال خيري رمضان أثناء تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ أمس برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية، مشيرا إلى إصابة شقيقتها وأولادها ووالدتها.وأضاف أن الأم الأكسجين لديها منخفض جدًّا وجرى نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة، مستطردًا "رضوى تعبانة جدا، فنتمنى لها الشفاء ولأسرتها".