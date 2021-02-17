تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية رضوى الشربيني بعد إصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة رضوى الشربيني الصحية

مرض رضوى الشربيني

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رضوى الشربيني تتصدر ترند جوجل.. وجمهورها: «نتمنى شفاء عاجلا» (dostor.org)



وفور انتشار خبر إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا، تصدرت تريند محرك البحث الشهير جوجل، ضمن الأكثر بحثا، كما انتشرت الدعوات لها ولأسرتها على وسائل التواصل الاجتماعي متمنين للإعلامية الشهيرة الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لها ولأسرتها الذين تعرضوا لأزمة صحية عنيفة.



جدير بالذكر أن رضوى الشربيني حصلت على إجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، قائلة لجمهورها إن أول مرة تضطر لفعل ذلك لكنها تحتاج إجازة بعيدا عن الضغوطات، كما أنها ترغب في قضاء الوقت مع ابنتيها، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعي البرنامج عن صحتها النفسية وهل تعاني من أزمة ما تؤثر على حالتها النفسية؟ وفور انتشار خبر إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا، تصدرت تريند محرك البحث الشهير جوجل، ضمن الأكثر بحثا، كما انتشرت الدعوات لها ولأسرتها على وسائل التواصل الاجتماعي متمنين للإعلامية الشهيرة الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية لها ولأسرتها الذين تعرضوا لأزمة صحية عنيفة.جدير بالذكر أن رضوى الشربيني حصلت على إجازة في نهاية ديسمبر الماضي قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج، قائلة لجمهورها إن أول مرة تضطر لفعل ذلك لكنها تحتاج إجازة بعيدا عن الضغوطات، كما أنها ترغب في قضاء الوقت مع ابنتيها، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعي البرنامج عن صحتها النفسية وهل تعاني من أزمة ما تؤثر على حالتها النفسية؟

دوما ما تثير الجدل بآرائها الخاصة بالمرأة والرجال، منذ ظهورها على شاشة التليفزيون، من خلال برنامج "هي وبس"، إلا أن هذه المرة أثارت رضوى الشربيني الجدل وتصدرت التريند بسبب إصابتها فيروس كورونا، ولم تصاب وحدها، بل أصيب معها والدتها وشقيقها.مساء أمس الثلاثاء، أعلنت رضوى الشربيني إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت بإعياء شديد وأعراض مختلفة في جسدها، ما جعلها تُجري عدد من الفحوصات الطبية وبالفعل تأكدت إصابتها بـ"كوفيد-19".ودخلت رضوى الشربيني في حالة نفسية سيئة بعدما قررت عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، إلا أن الأزمة ازدادت تعقيدا بإصابة والدتها هى الأخرى بفيروس كورونا، بل وشقيقها أيضا.فيما كشف الإعلامي خيري رمضان من خلال برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" عن تفاصيل مرض رضوى الشربيني، قائلا إن الإعلامية الشهيرة فوجئت بانخفاض مستوى الأكسجين في جسد والدتها ونزلت معها مرتدية الكمامة ونقلتها للعناية المركزة في المستشفى.وأضاف خيري رمضان خلال تقديمه الحلقة: "ربنا يرفع عن والدتها ودعواتنا لرضوى اللي تعبانة جدًا برده، فنتمنى لها الشفاء ولوالدتها ولأخوها ولكل أسرتها إن شاء الله".وتعاني رضوى الشربيني من إجهاد شديد، وهي المضاعفات المعروفة لفيروس كورونا، حيث تتلقى البروتوكول العلاجي في المنزل، بينما تخضع والدتها للحجز في العناية المركزة بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.