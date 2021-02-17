مواعيد | جدول النوات في مصر 2021 وأنواعها في الإسكندرية ودمياط

تشهد محافظات مصر خاصة الإسكندرية ودمياط حالة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة مع انخفاض درجات الحراراة، لنستعرض لكم في التقرير التالي جدول النوات في مصر 2021 ومواعيد حدوثها بالأيام والتاريخ، لاسيما المحافظتين المذكورتين سابقاً، واللتان يتمتعان بنصيب كبير في النوات التي تحدث بمصر خلال فصل الشتاء.





جدول النوات في مصر 2021





وتتعرض المحافظات الساحلية بالعديد من النوات خلال فصل الشتاء 2021 وأهم تلك المحافظات الإسكندرية ودمياط لما يحدث فيهما من هطول الأمطار الغزيرة طيلة فصل الشتاء، ولكل نواة اسم ومعنى معين يهتم به صيادو تلك المناطق حفاظاً على أنفسهم خلال إبحارهم في فصل الشتاء، وتوقعهم لأماكن اصطياد الأسماك.





ويعرف سكان الإسكندرية منذ زمن بما يسمى مواعيد النوات من سقوط الأمطار لمعرفة وتوقع هطول تلك الأمطار بكمياتها المختلفة، بحسب متغيرات المناخ وذوبان الجليد في المحيطات القطبية، والذي يؤدي ارتفاع مناسيب المياه في المحيطات والبحار، وحدوث ظواهر جوية غير معتادة بسقوط الأمطار.





مواعيد نوات الإسكندرية 2021

24 ديسمبر تحدث نوة الفيضة الصغرى.

31 ديسمبر تحدث نوة عيد الميلاد.

1 يناير نوة رأس السنة.

7 يناير نوة الفيضة الكبرى.

18 يناير تحدث نوة الغطاس.

27 يناير تحدث نوة الكرم.

14 فبراير تحدث نوة الشمس الصغيرة.

8 مارس تحدث نوة الحسوم.

22 مارس تحدث نوة الشمس الكبيرة.

2 إبريل تحدث نوة عوة.





جدول النوات في محافظة دمياط 2021





هناك نوة اسمها نواة المكنسة ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم يعود لمسماها نظراً لأنها تكنس البحر من خلال التيارات البحرية الشديدة التي تسبب في حدوث ذلك، ويكون موعد حدوثها خلال منتصف شهر نوفمبر حيث تهب رياح شمالية غربية تستمر لمدة أربعة أيام كاملة، ثم يليها نواه باقي المكنسة التي تستمر لأربعة أيام أيضا حيث تهب الرياح الجنوبية الغربية غلى محافظة دمياط ومحافظة الإسكندرية.





الثانية وهي نوة الفيضة الصغرى التي تحدث في النصف الأخير من شهر ديسمبر وتستمر لمدة خمسة أيام كاملة، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية، وفي خلال هذه الفترة غالبا تجد الكثير من الأمطار، وقد تم تسميتها بهذا الاسم بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير وكذلك فيضان البحر.





بعد انتهاء نوة ديسمبر تدخل علينا نوة عيد الميلاد وبالطبع تم تسميتها بهذا الاسم بسبب أنا تأتي في أيام عيد الميلاد وتستمر لمدة يومين فقط، وفيها تهب الرياح الغربية كما يحدث نزول للأمطار أيضا.





نوة الفيضة الكبرى التي تحدث في أول شهر يناير، وفي خلال تلك الفترة تعلوا الأمواج بشكل كبير ويفيض البحر.





نوة الغطاس التي تتزامن مع أيام الاحتفالات بعيد الغطاس، وتستمر لمدة 3 أيام، وتعد من أهم النواة في جدول النوات في دمياط.





نواة الشمس الصغيرة وتكون في منتصف شهر فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام.





نواة السلوم تحدث في أول شهر مارس وتستمر لمدة يومين.





نواة الحسوم التي تعد من أشد أنواع النوات، وفيها يحدث البرق والرعد.





نواة الشمس الكبيرة التي تسطع فيها الشمس وتستمر لمدة يومين.





نواة الخماسين التي تحدث في الأسبوع الأخير من شهر إبريل.





نواة رياح النقطة التي تحدث لمدة يومين لي منتصف شهر يونيو.





جدول النوات في محافظات مصر 2021



