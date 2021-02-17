رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد | جدول النوات في مصر 2021 وأنواعها في الإسكندرية ودمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:07 م
جدول النوات في مصر
جدول النوات في مصر 2021
محمد عبدالعزيز
طباعة
تشهد محافظات مصر خاصة الإسكندرية ودمياط حالة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة مع انخفاض درجات الحراراة، لنستعرض لكم في التقرير التالي جدول النوات في مصر 2021 ومواعيد حدوثها بالأيام والتاريخ، لاسيما المحافظتين المذكورتين سابقاً، واللتان يتمتعان بنصيب كبير في النوات التي تحدث بمصر خلال فصل الشتاء.

جدول النوات في مصر 2021


وتتعرض المحافظات الساحلية بالعديد من النوات خلال فصل الشتاء 2021 وأهم تلك المحافظات الإسكندرية ودمياط لما يحدث فيهما من هطول الأمطار الغزيرة طيلة فصل الشتاء، ولكل نواة اسم ومعنى معين يهتم به صيادو تلك المناطق حفاظاً على أنفسهم خلال إبحارهم في فصل الشتاء، وتوقعهم لأماكن اصطياد الأسماك.

ويعرف سكان الإسكندرية منذ زمن بما يسمى مواعيد النوات من سقوط الأمطار لمعرفة وتوقع هطول تلك الأمطار بكمياتها المختلفة، بحسب متغيرات المناخ وذوبان الجليد في المحيطات القطبية، والذي يؤدي ارتفاع مناسيب المياه في المحيطات والبحار، وحدوث ظواهر جوية غير معتادة بسقوط الأمطار.

مواعيد نوات الإسكندرية 2021

  • 24 ديسمبر تحدث نوة الفيضة الصغرى.
  • 31  ديسمبر تحدث نوة عيد الميلاد.
  • 1 يناير نوة رأس السنة.
  • 7 يناير نوة الفيضة الكبرى.
  • 18 يناير تحدث نوة الغطاس.
  • 27 يناير تحدث نوة الكرم.
  • 14 فبراير تحدث نوة الشمس الصغيرة.
  • 8 مارس تحدث نوة الحسوم.
  • 22  مارس تحدث نوة الشمس الكبيرة.
  • 2 إبريل تحدث نوة عوة.

جدول النوات في محافظة دمياط 2021


هناك نوة اسمها نواة المكنسة ويعود سبب تسميتها بهذا الاسم يعود لمسماها نظراً لأنها تكنس البحر من خلال التيارات البحرية الشديدة التي تسبب في حدوث ذلك، ويكون موعد حدوثها خلال منتصف شهر نوفمبر حيث تهب رياح شمالية غربية تستمر لمدة أربعة أيام كاملة، ثم يليها نواه باقي المكنسة التي تستمر لأربعة أيام أيضا حيث تهب الرياح الجنوبية الغربية غلى محافظة دمياط ومحافظة الإسكندرية.

الثانية وهي نوة الفيضة الصغرى التي تحدث في النصف الأخير من شهر ديسمبر وتستمر لمدة خمسة أيام كاملة، حيث تهب الرياح الشمالية الغربية، وفي خلال هذه الفترة غالبا تجد الكثير من الأمطار، وقد تم تسميتها بهذا الاسم بسبب ارتفاع الأمواج بشكل كبير وكذلك فيضان البحر.

بعد انتهاء نوة ديسمبر تدخل علينا نوة عيد الميلاد وبالطبع تم تسميتها بهذا الاسم بسبب أنا تأتي في أيام عيد الميلاد وتستمر لمدة يومين فقط، وفيها تهب الرياح الغربية كما يحدث نزول للأمطار أيضا.

نوة الفيضة الكبرى التي تحدث في أول شهر يناير، وفي خلال تلك الفترة تعلوا الأمواج بشكل كبير ويفيض البحر.

نوة الغطاس التي تتزامن مع أيام الاحتفالات بعيد الغطاس، وتستمر لمدة 3 أيام، وتعد من أهم النواة في جدول النوات في دمياط.

نواة الشمس الصغيرة وتكون في منتصف شهر فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام.

نواة السلوم تحدث في أول شهر مارس وتستمر لمدة يومين.

نواة الحسوم التي تعد من أشد أنواع النوات، وفيها يحدث البرق والرعد.

نواة الشمس الكبيرة التي تسطع فيها الشمس وتستمر لمدة يومين.

نواة الخماسين التي تحدث في الأسبوع الأخير من شهر إبريل.

نواة رياح النقطة التي تحدث لمدة يومين لي منتصف شهر يونيو.

جدول النوات في محافظات مصر 2021


التاريخاسم النوةالمدة باليومالاتجاهملاحظات
2 ينايررأس السنة4غربيةممطرة
12 ينايرالفيضة الكبرى6جنوبية غربيةشديدة الأمطار
19 ينايرالغطاس3غربيةممطرة
28 ينايرالكرم7غربيةأمطار غزيرة
18 فبرايرالشمس الصغيرة3غربيةأمطار غزيرة
2 مارسالسلوم2جنوبية غربيةممطرة
9 مارسالحسوم7جنوبية غربيةأمطار غالباً
18 مارسالشمس الكبيرة2شرقية---
24 مارسعوة وبرد العجوزة6شرقية---
23 إبريلرياح الخماسين إلى شم النسيم2شرقيةساخنة
18 يونيورياح النقطة2شرقيةساخنة
30 سبتمبررياح الصليب3غربية---
20 أكتوبررياح الصليبة3غربيةغالباً بدون أمطار
16 نوفميرأنواء المكنسة4شمالية غربيةشديدة الأمطار
22 نوفمبرأنواء باقي المكنسة4جنوبية غربيةممطرة
4 ديسمبرأنواء قاسم5جنوبية غربيةعواصف شديدة
19 ديسمبرأنواء الفيضة الصغرى5شمالية غربيةتصحبها أمطار
28 ديسمبرأنواء عيد الميلاد2غربيةشديدة الأمطار


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

أمطار ورياح محملة بالرمال.. «تنبؤات الطيران» عن الطقس: يجب الحيطة

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل فى ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا