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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: مستعدون لاستقبال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:31 م
حسن روحاني
حسن روحاني
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أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن طهران لن توقف تعاونها بالكامل مع المفتشين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال روحاني في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "الإعلام الغربي بدأ بالقول إننا سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. لماذا تكذبون؟ لن نقدم على طرد أحد.. حتى إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب أن يأتي إلى طهران، وفي إمكانه أن يأتي إلى طهران".

وتابع "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشددًا على أن الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".

من جانبه، اقترح مدير الوكالة رافايل غروسي زيارة إيران "لمحاولة إيجاد حل" مع استعداد طهران اعتبارا من 23 فبراير الحالي لتقليص إضافي في التزاماتها، وسط تجاذب مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

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