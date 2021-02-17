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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مطالبات برلمانية بالتوسع فى المعارض العقارية بالخارج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:22 م
المهندس عبدالباسط
المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب
منى هيبه
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طالب المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مؤكدا أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا.

وأضاف الشرقاوي، في بيان له اليوم، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مؤهلة لأن تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الامن، والاستقرار، ولكن على الرغم من هذه المقومات إلا أننا نجد أن نصيب مصر نسبة بسيطة جدًا بسوق التصدير العقارى، على الرغم من امتلاك كافة المقومات التى تجعل الدولة المصرية مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار، وأن هذه التجارة فى حال نجاح مصر فى حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير فى دعم الموازنة العامة للدولة وأحد الحلول لخفض عجز الموازنة، لافتا إلى ان كل الظروف مهيأة لضمان نجاح هذه التجارة، فبعد تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري، بما يعود بالنفع على الجميع.

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