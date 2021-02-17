تستمر عمليات البحث خلال الفترة الحالية على حكم مس المصحف بدون وضوء، من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حيث لم تشهد البلاد استقرارًا في حالة الطقس، نظرًا للبرودة الشديدة، حيث يصعب على البعض الوضوء في حالة الطقس، لذا يريد البعض منهم قراءة القرآن بدون وضوء، لذلك تكثر عمليات الاستفسار.





ما هو حكم مس المصحف بدون وضوء

أوضحت دار الإفتاء، عبر سؤال ورد إليها حول الحكم الشرعي لمس المصحف وقراءة القرآن بدون وضوء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فأجابت قائلة:" إنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء، إذا كان القارئ حافظًا له أو لجزء منه ويتلوه بغير مس المصحف".





واستكملت الإفتاء، وأما فيما يخص القراءة، أكدت على أن المواطن الذي يريد قراءة النص المكتوب، فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها".





الدكتور مجدي عاشور: يحرم مس المصحف بدون وضوء

من جهته، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، أنه يحرم مسُّ المصحف على غير وضوء؛ مستشهدا بقوله تعالى: {لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ}.





وأشار إلى أن الآية الكريمة تشير إلى أن شأن المصحف الكريم ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.





وأوضح عاشور، إلى أن تحريم مس المصحف على غير وضوء يتضمن تحريم مس ورقه، ومس جلده المتصل به على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه.





وتابع: خلال الفتوى التي وردت إليه، وأما تقليب ورقه باستعمال وسيلة من غير اضطرار إلى مس فلا حرج فيه، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مس للمصحف مباشرة؛ لأن الحمل أبلغ وأشد من المس.



