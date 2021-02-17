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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة تزوير شهادة تحليل كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:12 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، لكشف ملابسات واقعة شروع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، في دخول أراضي إحدى الدول مستخدمًا شهادة تحليل لفيروس كورونا مزورة بغرض السفر، وأقر بتحصله على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يعمل بإحدى شركات السياحة ومقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج، وقيام أحدهم بحجز تذاكر الطيران وإنهاء إجراءات السفر لعملائهم من خلال شركته السياحية، متخذين من مقر المطبعة الخاصة بأحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي من خلال استقطاب عملائهم من راغبي الحصول على تلك الشهادة الصحية، ممن لديهم موانع تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة مقابل مبالغ مالية يتقاسمون حصيلتها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 منهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة.. بفحصها تبين احتواؤها على العديد من المحادثات على برامج "الواتس آب - الماسنجر"، تؤكد نشاطهم الإجرامي المشار إليه)، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليه عثر على العديد من المضبوطات التي تدل على نشاطهم الإجرامي، وأبرزها (شهادة تحليل فيروس كورونا باسم أحد المتهمين صحيحة، والمستخدمة في عمليات التزوير- جهاز حاسب آلي بمشتملاته.. بفحصه تبين احتواؤه على برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- صور شهادات تحليل فيروس كورونا خالية البيانات معدة للتزوير)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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