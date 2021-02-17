مسلحون يخطفون مئات التلاميذ فى نيجيريا

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمنية، قيام مسلحين باختطاف مئات الطلاب في نيجيريا.ونقلت وسائل إعلام بأن المسلحين اختطفوا المئات من الطلاب من كلية العلوم الحكومية بوسط نيجيريا.وقال شاهد عيان لشبكة "بي بي سي": "لقد أتي رجال مسلحون على متن 33 دراجة نارية وخطفوا مئات الطلاب وثلاثة موظفين".