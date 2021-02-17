الليرة التركية تهبط مع صعود عوائد السندات الأمريكية

تراجعت الليرة التركية بنحو 1% اليوم الأربعاء، ماحية بعض المكاسب التي حققتها في ثلاثة أشهر من الصعود، إذ ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين نحو أمان الدولار.ونزلت الليرة لما يصل إلى 7.0680 مقابل الدولار، مقارنة مع إغلاق أمس الثلاثاء عند 6.9890.ارتفعت العملة على مدار ثلاثة أشهر بعد تعديل في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر تشرين الثاني قاد إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.