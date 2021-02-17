بايدن مستاء من الحديث عن ترامب في الإعلام

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن استيائه وتعبه من الحديث عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لا يريد الحديث عنه مجددا.ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، قال بايدن، "لمدة 4 سنوات كل الأخبار كانت عن ترامب وخلال الأربع سنوات المقبلة أريد أن يكون الشعب الأميركي هو محور الأخبار".وعن تطورات فيروس كورونا المستجد، ذكر بايدن: "سنعمل على توفير شاحنات متنقلة لإعطاء اللقاح في المناطق الصعب الوصول إليها".وأوضح "لم يكن هناك الكثير من مراكز إعطاء اللقاح وكان هناك القليل من الإرشاد الفيدرالي للحصول على اللقاح في السابق. استعملنا قانون الإنتاج الدفاعي لإنتاج المزيد من اللقاحات".وذكر أنه تمت الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين وأفراد في الحرس الوطني وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن السلطات الصحية لم تختبر فعالية اللقاحات على الأطفال، لكنه أكد على البالغين بضرورة أخذ اللقاحات في حال توفرها، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.