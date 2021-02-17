حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

حركة البحار والأمواج



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 و6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى



القاهرة 12 06

الإسكندرية 12 09

وادى النطرون 11 07

طنطا 12 06

شبين الكوم 12 06

دمنهور 12 07

بلطيم 13 07

مطروح 13 08

السلوم 12 08

سيوة 11 06

بورسعيد 13 10

دمياط 13 09

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 06

الإسماعيلية 13 08

السويس 13 08

العريش 13 09

رفح 13 08

رأس سدر 15 10

نخل 12 07

نويبع 15 11

طابا 13 09

كاترين 08 02-

الطور 15 08

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 18 11

مرسى علم 18 12

الفيوم 12 06

بنى سويف 13 06

المنيا 13 05

أسيوط 14 05

سوهاج 15 06

قنا 16 07

الأقصر 16 07

أسوان 17 07

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 08

الوادى الجديد 16 08

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أبو رماد 23 15

حلايب 19 16

رأس حدربة 19 16



شلاتين 22 15أبو رماد 23 15حلايب 19 16رأس حدربة 19 16 العظمى الصغرىالقاهرة 12 06الإسكندرية 12 09وادى النطرون 11 07طنطا 12 06شبين الكوم 12 06دمنهور 12 07بلطيم 13 07مطروح 13 08السلوم 12 08سيوة 11 06بورسعيد 13 10دمياط 13 09الزقازيق 12 07المنصورة 12 06الإسماعيلية 13 08السويس 13 08العريش 13 09رفح 13 08رأس سدر 15 10نخل 12 07نويبع 15 11طابا 13 09كاترين 08 02-الطور 15 08شرم الشيخ 17 11الغردقة 18 11مرسى علم 18 12الفيوم 12 06بنى سويف 13 06المنيا 13 05أسيوط 14 05سوهاج 15 06قنا 16 07الأقصر 16 07أسوان 17 07ادفو 17 08أبوسمبل 17 08الوادى الجديد 16 08