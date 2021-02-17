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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خددماته المتنوعة حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة.. بينما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

حركة البحار والأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 و6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى

القاهرة 12 06
الإسكندرية 12 09
وادى النطرون 11 07
طنطا 12 06
شبين الكوم 12 06
دمنهور 12 07
بلطيم 13 07
مطروح 13 08
السلوم 12 08
سيوة 11 06
بورسعيد 13 10
دمياط 13 09
الزقازيق 12 07
المنصورة 12 06
الإسماعيلية 13 08
السويس 13 08
العريش 13 09
رفح 13 08
رأس سدر 15 10
نخل 12 07
نويبع 15 11
طابا 13 09
كاترين 08 02-
الطور 15 08
شرم الشيخ 17 11
الغردقة 18 11
مرسى علم 18 12
الفيوم 12 06
بنى سويف 13 06
المنيا 13 05
أسيوط 14 05
سوهاج 15 06
قنا 16 07
الأقصر 16 07
أسوان 17 07
ادفو 17 08
أبوسمبل 17 08
الوادى الجديد 16 08


شلاتين 22 15
أبو رماد 23 15
حلايب 19 16
رأس حدربة 19 16

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