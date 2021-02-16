«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي في مصر

شددت هيئة الأرصاد الجوية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال هذه الأيام، محذرة من تقلبات الطقس وما تشهده البلاد من موجة باردة وسقوط أمطار كثيفة وثلجية ورعدية، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ على جميع محافظات الجمهورية.وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعاتها حول حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، قائلة إن هناك طقسا شديد البرودة يسود على أنحاء القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب انحاء الجمهورية.وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية تترافق معه جبهة هوائية شديدة البرودة، موضحة أن أبرز مناطق هطول الأمطار هي: السلوم، مرسى مطروح، واحة سيوة، العلمين، الإسكندرية، برج البرلس، البحيرة، كفرالشيخ، المحلة الكبرى، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء.أما عن المناطق التي ستشهد هطول أمطار متوسطة فهي: طنطا- المنوفية- الشرقية- الإسماعيلية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- 6 أكتوبر.وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك مناطق ستشهد هطول أمطار ثلجية مثل: وسط سيناء- خليج السويس، فيما تشهد مناطق العلمين- الإسكندرية- برج البرلس- دمياط- بورسعيد- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- المحلة الكبرى- طنطا- المنوفية- الشرقية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- 6 أكتوبر- الإسماعيلية- السويس هطول أمطار غزيرة بشكل ملحوظ.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين ١٠ و٨ درجات لتزداد شدة البرودة في الجو، ووجهت عدة نصائح للسائقين على الطرق، حيث نصحت بأنه يرجى الحذر من ارتفاع الأمواج على الشواطئ.- عدم الوقوف بجانب الأعمدة الكهربائية واللوحات الإعلانية والأشجار نتيجة نشاط الرياح المتوقع.- عدم الخروج إلا للضرورة وينصح بعدم خروج الأطفال.- شرب كثير من السوائل الساخنة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.