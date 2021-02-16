رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي في مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:38 م
المنخفض الجوي في
المنخفض الجوي في مصر
نرمين ضيف الله
طباعة
شددت هيئة الأرصاد الجوية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال هذه الأيام، محذرة من تقلبات الطقس وما تشهده البلاد من موجة باردة وسقوط أمطار كثيفة وثلجية ورعدية، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ على جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توقعاتها حول حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، قائلة إن هناك طقسا شديد البرودة يسود على أنحاء القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب انحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية تترافق معه جبهة هوائية شديدة البرودة، موضحة أن أبرز مناطق هطول الأمطار هي: السلوم، مرسى مطروح، واحة سيوة، العلمين، الإسكندرية، برج البرلس، البحيرة، كفرالشيخ، المحلة الكبرى، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء.

أما عن المناطق التي ستشهد هطول أمطار متوسطة فهي: طنطا- المنوفية- الشرقية- الإسماعيلية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- 6 أكتوبر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك مناطق ستشهد هطول أمطار ثلجية مثل: وسط سيناء- خليج السويس، فيما تشهد مناطق العلمين- الإسكندرية- برج البرلس- دمياط- بورسعيد- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- المحلة الكبرى- طنطا- المنوفية- الشرقية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- 6 أكتوبر- الإسماعيلية- السويس هطول أمطار غزيرة بشكل ملحوظ.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين ١٠ و٨ درجات لتزداد شدة البرودة في الجو، ووجهت عدة نصائح للسائقين على الطرق، حيث نصحت بأنه يرجى الحذر من ارتفاع الأمواج على الشواطئ.
- عدم الوقوف بجانب الأعمدة الكهربائية واللوحات الإعلانية والأشجار نتيجة نشاط الرياح المتوقع.
- عدم الخروج إلا للضرورة وينصح بعدم خروج الأطفال.
- شرب كثير من السوائل الساخنة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

موضوعات متعلقة

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

الصور

image description

محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة حالة الطقس

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الأكثر قراءة

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

مصدر بالزمالك: فرجاني ساسى لم يخطرنا بسفره لتركيا

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

إنفوجراف

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة مودي كيدز 2021

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية من «محاط بالحمقى» عن دار صفصافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

أصابته «لعنة نوبل» فمات.. محطات في حياة الشاعر الإيطالي جوزويه كاردوتشي

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»