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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يكشف تراجع أسعار مختلف السلع الغذائية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:37 م
السلع
السلع
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بورصة أسعار السلع الأساسية خلال يناير 2021، مقابل الشهر نفسه من العام السابق عليه، والتى سجلت تراجعًا ملحوظًا بنسبة تراوحت بين 7% و41.7% خلال عام.

فى هذا الصدد، سجل متوسط سعر بيع كيلو البصل 6.04 جنيه في يناير 20201، مقابل 6.11 جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.39 جنيه في يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 28%.

وانخفض متوسط سعر بيع كيلو طماطم إلى 4.21 جنيه فى شهر يناير 2021، مقابل 9.26 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 54.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.22 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 41.7%.

كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 7.22 جنيه فى شهر يناير 2021 مقابل 8.17 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.6% بينما كان متوسط سعر البيع 10.69 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 32.5%.

وبلغ متوسط سعر بيع فاصوليا خضراء 8.42 جنيه في يناير 2021، مقابل 9.64 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 11.86 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 29%.

كما بلغ متوسط كيلو سمك بلطى 30.60 جنيه فى شهر يناير 2021 مقابل 30.58 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 32.91 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7%.

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