«الإحصاء» يكشف تراجع أسعار مختلف السلع الغذائية

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بورصة أسعار السلع الأساسية خلال يناير 2021، مقابل الشهر نفسه من العام السابق عليه، والتى سجلت تراجعًا ملحوظًا بنسبة تراوحت بين 7% و41.7% خلال عام.فى هذا الصدد، سجل متوسط سعر بيع كيلو البصل 6.04 جنيه في يناير 20201، مقابل 6.11 جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 8.39 جنيه في يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 28%.وانخفض متوسط سعر بيع كيلو طماطم إلى 4.21 جنيه فى شهر يناير 2021، مقابل 9.26 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 54.6%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.22 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 41.7%.كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو بطاطس 7.22 جنيه فى شهر يناير 2021 مقابل 8.17 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.6% بينما كان متوسط سعر البيع 10.69 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 32.5%.وبلغ متوسط سعر بيع فاصوليا خضراء 8.42 جنيه في يناير 2021، مقابل 9.64 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 11.86 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 29%.كما بلغ متوسط كيلو سمك بلطى 30.60 جنيه فى شهر يناير 2021 مقابل 30.58 جنيه فى شهر ديسمبر 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 32.91 جنيه فى شهر يناير 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7%.