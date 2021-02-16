حجز المتهمين بترويج مخدر الاستروكس بالنهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحجز المتهمين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بالسلام ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيماوي لفحصها.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "سالم.ح"، "علاء.م"، عاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٨٠٠ جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٨٠٠ جرام، أقروا بترويج المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.