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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التسجيل والاستعلام | المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:01 م
خدمات الكهرباء الإلكترونية
خدمات الكهرباء الإلكترونية
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وخطوات التسجيل والاستعلام، حيث يتمكن المواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال الرابط، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الانترنت، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث، حيث أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المنصة الموحد لخدمات الكهرباء، للتسهيل على المواطنين، وتوفير لهم كافة خدمات الكهرراء.

تسجيل الدخول إلى منصة الكهرباء الإلكترونية

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهو من هنا ، حيث يمكن للمواطن قراءة عداد الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الرابط الإلكتروني.
- يختار المواطن شركة الكهرباء التابع لها المواطن، وهم شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. 

كيفية تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية (dostor.org)

- بعد ذلك اختيار ايقونة خدمة العملاء.

- ثم الضغط على على ايقونة قراءة العداد.

- بعد ذلك كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل.

- خدمات المنصة الموحدة للكهرباء.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودى.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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