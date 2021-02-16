التسجيل والاستعلام | المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية

- بعد ذلك اختيار ايقونة خدمة العملاء.- ثم الضغط على على ايقونة قراءة العداد.- بعد ذلك كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل.- خدمات المنصة الموحدة للكهرباء.- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.- تقديم طلب تركيب عداد كودى.- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.- تغير اسم صاحب العداد.- تقديم طلب فحص العداد.- تقديم طلب رفع العداد.- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.