تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن كيفية تسجيل المواليد في بطاقة التموين بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط معينة لإضافة المواليد الجدد في البطاقات التموينية، ويرغب الكثير منهم في معرفة الخطوات والكيفية عن طريق المنصات الإلكترونية، بعد أن قامت الوزارة بفتح الباب لإضافة مواليد جدد.





طريقة تسجيل المواليد في بطاقة التموين





ويستطيع المواطن إضافة مواليد جدد عن طريق ثلاثة منصات إلكترونية، موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، إضافة إلى بوابة الحكومة المصرية.





وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها فتحت الباب لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية للأسر الأشد احتياجا، وكشفت أن تكلفة المواليد ستكون حوالي نحو 1.6 مليار جنيه.





رابط بوابة الحكومة الإلكترونية لإضافة المواليد

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخطوات التي ينبغي ضرورة اتباعها للمواطنين الذين يرغبون في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، والتي جاءت كالتالي: www.egypt.gov.eg





وبعد التسجيل على الموقع، يقوم المواطن باختيار ضم أفراد إلى أسرتي، ثم يقوم بالنقر على خانة أبدأ الخدمة، وبعد البدء يسجل الفرد كتابة رقم الهاتف المحمول، ثم يقوم بكتابة الرقم السري، وبعد إدخال كافة البيانات المتعلقة بعملية التسجيل، والتأكد من صحتها، يقوم المواطن بالضغط على الدخول على حسابي.





وبعد الضغط على الحساب سيظهر أمام الفرد جميع البيانات الخاصة به من الاسم الرباعي، والعنوان المسجل بالبطاقة، ورقم الهاتف، والمحافظة، والإدارة والمديرية التموينية، ثم يقوم المواطن بلاضغط على موافقة على الشروط والأحكام، حيث يقوم بإضافة المواليد الجدد بعد إبداء موافقته على جميع الشروط التي حددتها الوزارة.









وبعد تحديد السابق والموافقة يقوم المواطن باختيار الأفراد الذين يرغب في ضمهم، على أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى كتابة الرقم القومي، ثم النقر على أيقونة تتبع الطلب، ويقوم بإرساله وينتظر الموافقة عليه.



