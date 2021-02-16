تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:27 م
الدستورطباعة
نقدم لكم تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.
وتنشر «الدستور» إنفوجرافًا يوضح بالأرقام المحافظات الخمس والتكلفة بكل محافظة.
وتنشر «الدستور» إنفوجرافًا يوضح بالأرقام المحافظات الخمس والتكلفة بكل محافظة.
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات