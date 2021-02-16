تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نقدم لكم تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، التي تم الإعلان عنها خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.وتنشر «الدستور» إنفوجرافًا يوضح بالأرقام المحافظات الخمس والتكلفة بكل محافظة.