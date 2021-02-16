جدول امتحانات الأزهر | جداول الثانوية والإعدادية الأزهرية الترم الأول 2021

تصدر جداول امتحانات الأزهر،عمليات البحث خلال الساعات الماضية، بعد مؤتمر قطاع المعاهد الأزهرية، الذي أعلن خلال تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمس الاثنين، وعن الآليات التي ستجرى خلال أداء الطلاب عملية الامتحانات.





الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن الجداول الخاصة بجميع المراحلة التعليمية من الإبتدائية حى الثانوية، التعليم ما قبل الجامعي، عبر المنصات الإلكترونية، وقام القطاع بوضع الجداول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الناطقة باسم المؤسسة، حتى تسهل عملية الحصول على الجداول الجديدة التي أعلنها القطاع، والتي من المقرر أن تجرى عقب الانتهاء من أجازة نصف العام، نهاية فبراير الجاري.





حيث كان من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال يناير الماضي، إلا أنه بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودخول مصر في الموجة الثانية، قام مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال العملية الدراسية عن طريق الأونلاين حفاظًا على أرواح الطلاب.





جداول امتحانات الأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، أمس خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن التفاصيل الكاملة لعملية الامتحانات والتي جاءت الجداول والمواعيد كالتالي:





موعد وجدول امتحان الصف السادس الابتدائي

حيث يقوم الطلاب بأداء الامتحانات في اليوم الأول والموافق الأحد 28 فبراير، في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وأما باقي المواد، ستكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.





موعد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي الأزهري

وأما فيما يخص الصفين الأول والثاني الثانى الإعدادي، فستجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والبعوث الإسلامية والخاصة، فقد جاءت كالتالي:





موعد امتحان الصف الأول الإعدادي الأزهري 2021





سيجرى الطلا امتحان مواد القرآن الكريم، المواد العربية والشرعية، يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، وأما باقي المواد سيكون يوم الخميس 4 مارس.





جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الأزهري

وأما طلاب الصف الثاني الإعدادي، سيقومون بإجراء الامتحانات في المواد الأزهرية التي تتكون من الفقة وأصول الدين والتوحيد والتفسير، يوم الأربعاء 3 مارس، وأما المواد العربية والمواد الأخرى، ستكون يوم السبت 6 مارس.





جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري





وأما طلاب الصف الثالث الإعدادي، يقوم الطلاب بأداء الامتحانات في مادة القرآن الكريم والمواد الشرعية، يوم الخميس 4 مارس، وأما المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستكون يوم الأحد 7 مارس، بينما ستكون مادة اللغة العربية، سيمتحن الطلاب فيها يوم الثلاثاء 9 مارس.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

فقد أعلن القطاع، أن أداء امتحان السنة الأولى الثانوية للفصل الدراسي الأول من الأزهري ، في أقسام العلوم والآداب من المؤسسات الرسمية والتوضيحية والإسلامية والخاصة في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيكون يوم السبت الموافق 27 فبراير، ويوم الاثنين، الموافق 1 مارس، ويوم الأربعاء 3 مارس.





جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري

وأما فيما يخص الصف الثاني الثاني سيكون الأمتحانات للطلاب في أيام، الأحد 28 فبراير، والثلاثاء 2 مارس، والخميس 4 مارس، سيكون في العلوم والآداب، والمواد الشرعية والعربية، والرياضيات.





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رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية









وأما ما يخص الصفوف من الأول حتى الخامس الإبتدائي، سيقوم الأزهر بقبول الأبحاث من الطلاب، والتقييم الذي سيكون في نهاية كل شهر، ويعتمد على اختبار الدرجات النهائية والتقييم من جانب المدارس.



