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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد امتحانات الأزهر 2021 .. معاهد وكليات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:58 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تتصاعد حد البحث عن مواعيد امتحانات الأزهر 2021 "معاهد وكليات" خلال محرك البحث العالمي جوجل خاصة منذ اقتراب موعد الامتحانات حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بمعاهدة الأزهرية للعام الدراسي 2020 _ 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد الامتحانات وتفاصيل إجراؤها في ظل فيروس كورونا.

مواعيد امتحانات الأزهر 2021 "معاهد وكليات"

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الانتهاء من وضع جداول الامتحانات النهائية خلال أسبوع لتجرى في مواعيدها التي تم تحديدها مؤخرًا حيث تكون امتحانات رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث تقويمية عن طريق معلم الفصل، أما الصفوف الرابع والخامس والسادس فإن امتحاناتها النهائية ستبدأ في 27 فبراير الجاري وتستمر حتى 2 مارس المقبل أما امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادي فإنه سيجرى خلال الفترة من 2 _ 6 مارس المقبل على يومين لكل صف يوما المواد الشرعية الأزهرية ويوما لباقي المواد.

ضوابط انعقاد الامتحانات في ظل فيروس كورونا

حرصا على سلامة الطلاب أكد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أثناء عقد الامتحانات من حيث تعقيم لجان الامتحانات ولبس الكمامات الواقية للوجه و وجود مساحة تباعد كافية بين الطلاب وبعضهم داخل كل لجنة وذلك لضمان عدم تفشي العدوى بين الطلاب ومن ثم أولياء أمورهم وكافة المخالطين لهم سواء في العمل أو وسائل المواصلات أو الأسواق العامة.

تأجيل امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع لنهاية العام

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفاصيل مواعيد امتحانات الأزهر "معاهد وكليات" بكافة المراحل التعليمية، وذلك للمواد المضافة المجموع أما المواد غير المضافة إلى المجموع فسوف يتم تأجيل امتحاناتها إلى الفصل الدراسي الثاني خاصة مع الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال التعاملات اليومية من لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم.

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