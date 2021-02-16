



رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية

يمكن لطلاب المدارس الابتدائية و الإعدادية الحصول على نماذج الامتحانات عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب ( من هنا )، حيث يمكن للطلاب بالمرحلتين التدريب على تلك الامتحانات لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية والتعامل مع الأسئلة الموضوعة من قبل مجموعة هائلة من معدي الامتحانات للطلاب خاصة مع صعوبة ذهاب الطلاب للمدارس في خضم الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة والتي تنتقل بين المواطنين بسرعة فائقة تصل إلى 70% أكثر من الموجة الأولى.





مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام اليوم الواحد لجميع المواد للصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير الجاري والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس المقبل والصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس المقبل وامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح الطلاب وذويهم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحرصا أيضاً على استمرار العملية التعليمية للتأقلم مع الوضع الحالي للبلاد.





تفاصيل ضم امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضم امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الشهادة الإعدادي حيث يمكن من خلال رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية التدريب على النماذج الامتحانية التي تغطى كافة المناهج الدراسية المطلوب من الطلاب استيعابها خلال هذا العام الدراسي مما يترتب عليه معلومات جديدة خلال السنوات الدراسية القادمة حتى لا يقع الطلاب في تشتت من جراء الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد.





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مع اقتراب موعد الامتحانات تزايدت حدة البحث عنعبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة والذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقياس مدى استيعاب الطلاب لنظام الامتحانات الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تحميل النماذج الامتحانية للطلاب.