رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
مع اقتراب موعد الامتحانات تزايدت حدة البحث عن رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة والذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقياس مدى استيعاب الطلاب لنظام الامتحانات الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تحميل النماذج الامتحانية للطلاب.

رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية

يمكن لطلاب المدارس الابتدائية و الإعدادية الحصول على نماذج الامتحانات عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب ( من هنا )، حيث يمكن للطلاب بالمرحلتين التدريب على تلك الامتحانات لقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية والتعامل مع الأسئلة الموضوعة من قبل مجموعة هائلة من معدي الامتحانات للطلاب خاصة مع صعوبة ذهاب الطلاب للمدارس في خضم الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وظهور السلالة الجديدة المتحورة والتي تنتقل بين المواطنين بسرعة فائقة تصل إلى 70% أكثر من الموجة الأولى.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام اليوم الواحد لجميع المواد للصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير الجاري والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس المقبل والصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس المقبل وامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس المقبل وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح الطلاب وذويهم من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحرصا أيضاً على استمرار العملية التعليمية للتأقلم مع الوضع الحالي للبلاد.

تفاصيل ضم امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضم امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب الشهادة الإعدادي حيث يمكن من خلال رابط تحميل نماذج الامتحانات الموحدة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية التدريب على النماذج الامتحانية التي تغطى كافة المناهج الدراسية المطلوب من الطلاب استيعابها خلال هذا العام الدراسي مما يترتب عليه معلومات جديدة خلال السنوات الدراسية القادمة حتى لا يقع الطلاب في تشتت من جراء الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد. 

اقرأ أيضاً

الحكومية والخاصة.. موعد امتحانات الجامعات 2021 وموقف الفصل الدراسي الثاني


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

كواليس جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك