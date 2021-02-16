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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الروسي: عودة نشاط خلايا «داعش» النائمة في سوريا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:56 م
داعش
داعش
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قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سجلت وجود عملية تنشيط محددة للخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

وشدد لافرينتيف - خلال افتتاح أعمال اللقاء الدولي الخامس عشر ضمن صيغة أستانا حول سوريا في منتجع سوتشي الروسي - على أن روسيا تستبعد بشكل تام، أي اتفاق مع الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا، وهي تركز على تصفية هذه الجماعات بشكل كامل.

وأكد ضرورة بذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تأجج النزاع المسلح، لأنها ستكون كارثية ليس فقط على سوريا، بل وستجلب عواقب سلبية كبيرة على المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب، ستكون من بين المسائل الأولوية، التي سيتم التطرق لها خلال لقاء «أستانا» في مدينة سوتشي.

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