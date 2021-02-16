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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيرا الصباح «خادمة» في «الحرير المخملي» وتصور مشاهدها في المنصورية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:33 م
كيرا الصباح
كيرا الصباح
حسين الجندي
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كشفت الفنانة كيرا الصباح عن شخصيتها في المسلسل التليفزيوني الجديد الحرير المخملي والذي تم البدء في تصويره منذ يومين مشيرة إلي انها تقدم شخصية "هناء" خادمة في القصر الذي تدور فيه أغلب الأحداث".

وأضافت كيرا في تصريحات لجريدة "الدستور" إلى أن وجودها في القصر سوف يكشف عن خلافات كبيرة جدا بينها وبين من تعمل لديهم حيث تظهر المشكلات الكثيرة وخاصة بين كل من الفنانين الذي تظهر معهم".

وأوضحت قائلة: "أن أغلب مشاهدها مع كل من الفنانين هالة فاخر ومصطفى فهمى وداليا مصطفى واحمد وفيق وهالة مرزوق ومروه عيد"؛ مشيرة إلي أن أماكن تصويرها في المنصورية وبعض المشاهد سيتم تصويرها في محافظتي الفيوم واسوان".

واختتمت قائلة: "هذا هو التعاون الثالث بيني وبين المخرج احمد حسن وهو من أميز المخرجين الذين عملت معهم فهو متعاون جدا مع الممثلين ويعطى لهم الفرصة من أجل أن يظهروا أفضل أداء أنا امين جمال السيناريست فهو مؤلف شاطر جدا".

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