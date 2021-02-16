آخر أخبار فيروس كورونا في مصر 16-2-2021.. إحصائيات آخر الإصابات والوفيات





آخر أخبار فيروس كورونا في مصر 16-2-2021.." إحصائيات آخر الاصابات والوفيات"

تصدر وزارة الصحة والسكان المصرية بيانا يوميا يوضح تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يتغلغل بسرعة رهيبة في جسم الإنسان ويقضي نهائيا على الخلايا المناعية في الجسم مما يتسبب في الوفاة حيث أكدت الوزارة في بيانها ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس اللعين إلى 135349 حالة وتم خروجهم من المستشفيات العزل عقب التعامل الطبي مع حالتهم فيما تم تسجيل 613 حالة إصابة جديدة وفقا لإحصائيات المعامل المركزية التابعة للوزارة كما تم رصد 56 حالة وفاة جديدة متأثرين بإصابتهم.





احتمالية وجود موجة ثالثة لفيروس كورونا قائمة

وفقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فإن هناك ارتفاع متوقع في منحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال شهرى إبريل و مايو المقبلين عقب انخفاضه بشكل ملحوظ منذ منتصف شهر يناير الماضي مما يدل على وجود موجه ثالثة للفيروس اللعين فيما أعلنت عن إضرام حالة طوارئ بجميع مستشفيات العزل للتعامل الفوري مع الحالات الجديدة حيث تم إعداد عدة مستشفيات حكومية لعزل المصابين لتعامل مع حالتهم طبيا على يد أعضاء هيئة الطبية مهرة تم اختيارهم بعناية فائقة للتصدى لهذا الفيروس اللعين.





تعرف على أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا

يتابع المواطنين آخر أخبار فيروس كورونا في مصر 16-2-2021.." إحصائيات آخر الاصابات والوفيات" عبر المنصات الإلكتروني بعناية فائقة حيث يجب على المواطنين اللذين يشعرون بأعراض الفيروس عزل نفسهم عقب إجراء مسحة طبية للتأكد من وجود المرض من عدمه حيث تتلخص أعراض الموجة الثانية في ارتفاع درجة الحرارة و وجود طفح جلدي و سعال وصداع بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق وضيق في التنفس.





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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل للاطلاع على بيان وزارة الصحة بشأنوالذي يحظى على نسب مشاهدة عالية يوميا عبر المنصات الإلكتروني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير بيان وزارة الصحة عن الإحصائيات اليومية من خلال المعامل المركزية التابعة للوزارة.