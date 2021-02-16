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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل وإصابة 6 في هجومين بإقليم ننجرهار الأفغاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:43 ص
هجوم بإقليم ننجرهار
هجوم بإقليم ننجرهار الأفغاني
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لقي أربعة أشخاص أفغانيين مصرعهم بينهم شرطي، وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون في مدينة جلال آباد بإقليم ننجرهار، دون أن تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين؛ وذلك وفقا لما ذكرته مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الهجوم الأول وقع صباح اليوم بعدما فتح مسلحون النار على سيارة للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، فيما تمكن المسلحون من الفرار.

واضافت أن الهجوم الثاني وقع بعد حوالي 20 دقيقة، حينما هاجم مسلحون مجهولون سيارة مدنية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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