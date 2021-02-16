تعقيم مجمع الإسماعيلية الطبي قبل الافتتاح الرئاسي للتأمين الصحي الشامل

عقمت إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، المجمع قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي بدقائق تمهيدًا لافتتاحه، لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والمقرر انطلاقها اليوم بتشغيل 3 مستشفيات و22 مركزا ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة.وخضع مجمع الإسماعيلية الطبي لحملات تعقيم، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، كما أجرى الطب الوقائي مسحات كورونا للعاملين والحضور في فعاليات الافتتاح الرئاسي لمنظومة التامين الصحي الشامل بالإسماعيلية.وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي بالمحافظات، أنه من المقرر أن يستهدف المشروع تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية من خلال 54 مركز ووحدة صحية و12 مستشفى، موزعين على 7 إدارات صحية تغطي كافة أرجاء محافظة الإسماعيلية.وأوضح أنه يتم العمل على قدم وساق في كافة الوحدات والمراكز والمستشفيات المقرر دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بالتوازي، وذلك لإطلاق المنظومة بالمحافظة قريبًا، وتابع: تغطي هذه المنشآت الطبية 7 إدارات صحية وهم ( الإسماعيلية، أبوصوير، القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين، فايد)، لتقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، والبالغ عددهم أكثر من 1.38 مليون مواطن.وكشف عن أسماء المستشفيات المقرر دخولها التشغيل التجريبي من المنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، قائلًا إنه من المقرر أن يبدأ إنطلاق المنظومة في 3 مستشفيات، وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، والمخصص حاليًا للحجر الصحي)، بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية منتشرة في مراكز وقرى المحافظة تغطي مختلف التخصصات الطبية لخدمة قاطني الإسماعيلية.وأشار إلى أن المستشفيات المتبقية والمقرر دخولها المنظومة بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددهم 9 مستشفيات، مؤكدًا دخولهم التشغيل بالمنظومة عقب الإنتهاء من كافة أعمال التجهيز والتطوير ورفع الكفاءة وفقًا لأعلى معايير الجودة، وهم مستشفيات (أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية"صدر الإسماعيلية حاليًا"، مركز إعادة التأهيل بالإسماعيلية "مجمع التأمين الصحي حاليًا"، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالقصاصين"القصاصين المركزي حاليًا"، التل الكبير المركزي، أبو صوير المركزي، فايد المركزي، القنطرة شرق المركزي، القنطرة غرب المركزي).وتابع: تبلغ تكلفة البنية التحتية لكافة المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية 7.7 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى 525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي تكلفة 10مليار و125 ألف جنيه.وفي ذات السياق، لفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن محافظة الإسماعيلية من أعلى المحافظات تسجيلًا للأعداد بين المواطنين، وذلك منذ بداية التسجيل في المنظومة منذ أكتوبر 2019، حيث تخطى إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة 1.119 مليون مواطن، مناشدًا باقي المواطنين بسرعة التسجيل للاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل، فور انطلاقها.يشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين حسب طبيعة كل محافظة، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.