«التنسيقية» تشكر النواب على تعديل حذف نص الإعفاء الضريبي من مبالغ الشيوخ

توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير لنواب الشعب الموقرين على موافقتهم اليوم على تعديل المادة رقم 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والخاصة بإعفاء أي مبالغ تدفع لأعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم؛ وذلك بحذف نص الإعفاء منها.وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهمية هذا التعديل لما يمثله من إعلاء لسيادة القانون، فإنها تثمن دور الأغلبية البرلمانية في هذا الصدد.كما أكدت التنسيقية أن خطوة البرلمان في تطبيق الالتزام الضريبي على السادة نواب الشيوخ هو تأكيد على نزاهة البرلمان المصري بكل مكوناته الحزبية، وتعكس روح العمل الجماعي داخل المجلس من أجل المصلحة العامة.