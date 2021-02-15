الإدريسي: اهتمام الحكومة بالمواطن يعتبر استثمار في رأس المال البشري

أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أهمية المبادرات التي تقوم بها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير قري الصعيد والعشوائيات، لافتًا إلى أن تلك المشروعات هامة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري في صعيد مصر.وأضاف الإدريسي لـ"الدستور"، أن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بالشكل اللائق يعد استثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن تطوير قرى الصعيد يؤدي إلى مواجهة ظاهرة الهجرة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري للحصول والبحث عن خدمات ومستوى معيشة أفضل.وتابع الخبير الاقتصادي، أن من نتائج ثمار تطوير القرى بالصعيد، تقديم فرص استثمارية واعدة امام القطاع الخاص للاستثمار في محافظات الصعيد وهو ما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.