حرس الحدود يضبط 170 مهربًا و535 ألف قرص مخدر ويحبط تسلل 3740 فردًا

كثفت قوات حرس الحدود من جهودها خلال شهر يناير الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.وأسفرت الجهود عن ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء و1558 كيلو جراما من النباتات المخدرة، وضبط 140 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب و535 ألف قرص مخدر والقبض على 170 فردا من المهربين والخارجين على القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ3740 فردًا.‎