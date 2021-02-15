«المحامين»: اكتمال النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان

أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان.وأشار «سخي»، إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.