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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط تسجيل منصة ادمودو التعليمية Edmodo لمتابعة مراجعات الامتحانات2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:53 م
منصة ادمودو
منصة ادمودو
عبدالله هشام
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تزايدت معدلات البحث عن رابط تسجيل منصة ادمودو التعليمية Edmodo للتعليم عن بعد من قبل طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي خلال الساعات الماضية من أجل مراجعة الدروس والمناهج التعليمية عبر منصة ادمودو التعليمية بالتزامن مع إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الأحد، عقد امتحانات طلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي للفصل الدراسي الأول في يوم واحد لكل سنة.

رابط منصة ادمودو Edmodo

وترصد "الدستور" رابط تسجيل الدخول على منصة ادمودو التعليمية Edmodo للتعليم عن بعد تيسيرًا على أولياء الأمور والطلاب في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا، في توفير كل ما هو جديد حول الدراسة والامتحانات وكذلك التواصل بين المعلم والطلاب في كافة المراحل التعليمية، حيث يتم تسجيل الدخول على منصة ادمودو من هنا.

خطوات التسجيل في منصة ادمودو

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة ادمودو التعليمية للتعليم عن بعد اختيار أيقونة "ابدأ"

وفي الخطوة التالية يتم فتح صفحة جديدة على نفس المنصة، بعدها قم بالضغط على كلمة "إدمودو" بعد الحصول على رمز الفصل من المدرس، ويتم التسجيل مباشرة بالاسم وكلمة السر.

وفي الخطوة التالية، قم بتحديد ما إذا كنت طالبًا أو معلمًا أو ولي أمر.

ويتطلب تسجيل الطالب منه تسجيل اسم العائلة ثم رمز الفصل ويختار كلمة السر واسم المستخدم وبعدها يدخل الطالب على السيستم.

ويظهر للطالب الفصول ويبدأ فى التواصل بين الطلاب والمعلمين، ويستطيع الطالب تكوين مكتبة خاصة به من فيديوهات وواجبات وخلافه في حقيبة الظهر الموجودة على منصة "إدمودو"، ويستطيع معلم الفصل إدارة المنصة والفصول الافتراضية.

نظام الدراسة في الترم الثاني

في السياق ذاته أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور للمدارس سيكون اختياريا وليس إجباريا، لكل أولياء الأمور.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى ، سواء من خلال الحضور الفعلى بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي، مع الالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

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