وزير التعليم يكشف مصادر التعليم عن بعد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ضوء استكمال العام الدراسي ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري"وأكد أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكترونيوشدد أن الوزارة، توفر قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2) و"منصة الحصص الإلكترونية" https:www.hesas.eg، ونظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg- والمكتبة الرقمية Http:study.ekb.eg ومنصة التواصل Edmodo.org، ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضيةوقناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.