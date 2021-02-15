محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان المناضل البدري فرغلي (صور)

شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة في تشييع جثمان المناضل البدري فرغلي شيخ النواب.وأكد المحافظ، أن الراحل كان نموذجا للعطاء والإخلاص من أجل وطنه وستظل جهوده خالدة في الوجدان على مر الأجيال وستظل تاريخا مضيئا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.كما قدم المحافظ، واجب العزاء لأسرة المتوفى، داعيًا المولي -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.